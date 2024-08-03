خلال مداهمة.. "المخابرات" توقف أحد أفراد عصابة أبو سلة في البقاع!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة السفري - البقاع وأوقفت المواطن (ز.ش.) أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة)، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين، ومبالغ مالية مزورة، وعددًا من السبائك الذهبية المزيفة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".