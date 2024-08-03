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لبنان

خلال مداهمة.. "المخابرات" توقف أحد أفراد عصابة أبو سلة في البقاع!

Lebanon 24
03-08-2024 | 07:54
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة السفري - البقاع وأوقفت المواطن (ز.ش.) أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة)، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين، ومبالغ مالية مزورة، وعددًا من السبائك الذهبية المزيفة.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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