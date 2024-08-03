توتر كبير عند الحدود... إليكم آخر المستجدات الميدانية

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يستمرّ التصعيد عند الحدود الجنوبية اللبنانية، عصر اليوم السبت، وسط ترقّب لردّ "حزب الله" وايران على اغتيال كل من فؤاد شكر، القيادي في "الحزب"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.وقد استهدف العدو الإسرائيلي عصراً، سيارة عند الحدود اللبنانية السورية قرب نقطة المصنع، ما أدى الى ارتقاء شهيد.ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الشهيد بالغارة عند المصنع يدعى تامر جمال عامر، وهو سائق اجرة سوري.كذلك، أفيد عن استهداف مسيرة اسرائيلية بلدة حولا، قرابة الثالثة الا عشر دقائق من بعد ظهر اليوم.أيضاً، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب.