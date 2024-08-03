أعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم، انه استهدف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية.







وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا، استهدفنا ‌‏يوم السبت 03-08-2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏

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