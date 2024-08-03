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لبنان
إطلاق نار في حي السلم.. طفل أصيب عن طريق الخطأ!
Lebanon 24
03-08-2024
|
09:19
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حصل اشكال في حي السلم تخلله اطلاق نار، اليوم السبت، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وأفيد عن اصابة طفل عن طريق الخطأ.
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