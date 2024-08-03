أصوات دوي انفجارات سمعت قبل قليل.. العدو يخرق جدار الصوت أكثر من مرّة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي أصوات انفجارات في اجواء عدد من المناطق.





وعلم انها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت أكثر من مرة.

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