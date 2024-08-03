عاجل.. خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق

اعلنت هيئة اوجيرو عبر حسابها على "اكس" ان "عطلاً طرأ في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".





وقالت ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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