Advertisement

لبنان

عاجل.. خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق

Lebanon 24
03-08-2024 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1229972-638582999838007401.jpg
Doc-P-1229972-638582999838007401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت هيئة اوجيرو عبر حسابها على "اكس" ان "عطلاً طرأ في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".


وقالت ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قنبلة" عند مدخل بلدة لبنانية.. وهذا ما حصل!
lebanon 24
03/08/2024 18:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار نارية.. هكذا أثّرت الاغتيالات في لبنان على تذاكر السفر!
lebanon 24
03/08/2024 18:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية تستهدف بلدة دير سريان
lebanon 24
03/08/2024 18:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح المدفعية قصف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في رب ثلاثين جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
03/08/2024 18:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

اوجيرو

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2024-08-03
11:35 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:03 | 2024-08-03
11:00 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24