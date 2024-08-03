عملية جديدة... موقع إسرائيلي في مرمى قذائف "الحزب"

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أعلنت "حزب الله" في بيان عصر اليوم، استهداف موقع حدب يارون بالقذائف ‏المدفعية.وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 16:10 ‏‏من يوم السبت 03-08-2024 موقع حدب يارون بالقذائف ‏المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".