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لبنان

إخماد حريق كبير في كفرشيما بالقرب من نادي الأدب والرياضة

Lebanon 24
03-08-2024 | 09:54
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٢،٠٠ ظهرا ولغاية الساعة ١٦،٢٠ من تاريخ اليوم من السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية وعرة في منطقة كفرشيما بالقرب من نادي الأدب والرياضة.
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ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها سرعة الرياح التي ساهمت باتساع رقعة الحريق واندلاع النيران من اتجاهات متعددة، إلا أن تضافر جهود العناصر قد أسهم بإخماد النار من الاتجاهات كافة.
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