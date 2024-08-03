صواريخ "الحزب" تطال مستعمرة ‏شلومي... هذا ما استهدفته

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أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم السبت، استهداف مبانٍ في مستعمرة ‏شلومي بالأسلحة الصاروخية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة طيرحرفا، استهدفنا عند الساعة 16:50 ‏‏من يوم السبت 03-08-2024 مبانٍ في مستعمرة ‏شلومي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".