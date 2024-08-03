28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تيمور جنبلاط: الوحشية الإسرائيلية وضعت المنطقة أمام مخاطر حربية غير مسبوقة
Lebanon 24
03-08-2024
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الوحشية الإسرائيلية التي تمعن في انتهاك قواعد الاشتباك والتدمير وحرب الاغتيالات، وضعت المنطقة بأسرها أمام مخاطر حربية غير مسبوقة واحتمالات مقلقة، من شأنها أخذ الأمور نحو الأسوأ، اذا لم يتم استدراك التصعيد الحاصل، لتجنّب الحرب التي لا يريدها لبنان، فيما الإسرائيليون يختلقون الذرائع كما حصل في حادثة مجدل شمس، لزرع الفتن وتنفيذ المخططات التدميرية والتوسعية، ولاستمرار العدوان على غزة وجنوب لبنان".
Advertisement
وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، دعا جنبلاط المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في ايجاد الحلول الجدّية لوقف سريع لإطلاق النار، وإعطاء الاولوية لاتفاقية الهدنة والالتزام بالقرار 1701".
وجدد "تأكيد الرهان على الجيش اللبناني في عيده التاسع والسبعين، كضمانة أساسية لوحدة الوطن، ما يستوجب الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وتحصينها وتوفير مقوّمات دعمها، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها الوطنية المناطة بها لحماية الاستقرار والأمن على كامل أرض الوطن".
وذكّر بالمصالحة الوطنية التي حدثت منذ 23 عاماً، مجدداً "تمسكنا بها، والتي تحققت من خلال الإرادة الوطنية الجامعة والمسؤولة في التلاقي، لطي صفحة الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، واليوم وأمام التحديات الكبيرة، يجب على الفرقاء السياسيين التخلّي عن مصالحهم الضيقة والتحلّي بنفس الذهنية، لما تقتضيه دقّة المرحلة، والارتقاء بمسؤولية التضامن الوطني المطلوب، للتلاقي دون شروط معرقلة، والتفاهم على معالجة موضوع رئاسة الجمهورية، من خلال الاتفاق على شخصية مقبولة، كمدخل لإنقاذ بلدنا من الأخطار الوجودية الراهنة، واعادة الاعتبار للمؤسسات".
وتزامناً مع الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ، شدد جنبلاط على أنه "آن الأوان ان تنكشف الحقيقة، وأن ينعم أهالي وذوو الشهداء الذين قضوا بهذا الانفجار، بالعدالة".
كما تناول موضوع "النزوح من الجنوب للذين فرضت عليهم التطورات الحاصلة ترك منازلهم"، وقال: "يقتضي التعاطي معهم وفقا للقيم الاجتماعية والأخلاقية والانسانية التي يتمتع بها أبناء الجبل، وبروحية التكافل الاجتماعي والأهلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
00:33 | 2024-08-03
03/08/2024 12:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
02:39 | 2024-08-03
03/08/2024 02:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
15:46 | 2024-08-02
02/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تجلس على إحدى السيارات.. شاهدوا ماذا فعلت راقصة لبنانية شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تجلس على إحدى السيارات.. شاهدوا ماذا فعلت راقصة لبنانية شهيرة (فيديو)
02:36 | 2024-08-03
03/08/2024 02:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنة تنشط بين لبنان وسوريا.. وأرباحها جيّدة
Lebanon 24
مهنة تنشط بين لبنان وسوريا.. وأرباحها جيّدة
02:15 | 2024-08-03
03/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:17 | 2024-08-03
جريمة مروّعة تهزّ طرابلس.. 12 رصاصة قتلت شخصاً بسبب 20 دولاراً!
14:06 | 2024-08-03
كلام علنيّ.. ماذا كشف ميشال عون عن "التيار" وقرار فصل أحد النواب؟
13:25 | 2024-08-03
بالفيديو.. جنبلاط في الضاحية!
13:19 | 2024-08-03
الراعي ترأس قداس الشكر لاعلان قداسة البطريرك الدويهي
13:04 | 2024-08-03
"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!
12:49 | 2024-08-03
لبنان يُربك إسرائيل.. استنفارٌ كبير وتحذيراتٌ من "الوضع السيء"!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 21:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 21:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 21:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24