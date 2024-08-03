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لبنان

بوشكيان والحاج حسن: الاولوية اليوم للصناعات التكاملية

Lebanon 24
03-08-2024 | 11:00
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شدد وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن أن "الاولوية اليوم للصناعات التكاملية ودعم القطاعات الإنتاجية، من صناعية وزراعية، ونعمل لحلول طويلة الأمد تؤدي الى تحسين واقع الصناعيين والمزارعين بصيغة تشاركية وتعاونية متكاملة بين القطاعين، والمقصود بها من زرع البذار الى التصنيع النهائي انتهاء بالمستهلك".
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واستضاف اليوم الوزير بوشكيان لقاء جامعاً في دارته لأصحاب مصانع المعكرونة ومزارعي القمح ومستوردي البذار، بحضور الوزير الحاج حسن. 

ويهدف اللقاء الجامع الى إقرار حماية رسمية لصناعة المعكرونة مع العمل لاقرار آلية لحماية ودعم مزارعي القمح وتصريف انتاجهم من قبل أصحاب المصانع.
 
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