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لبنان

بيانٌ من مصلحة الليطاني بشأن مشروع ري صيدا جزين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
03-08-2024 | 11:15
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها وعطفاً على بيانها السابق بتاريخ 22/4/2024، المتعلق بالعطل على مشروع ري صيدا - جزين، فإن فرق الصيانة في المصلحة قد أنجزت صيانة منظومة الموزع الرئيسي في منشأة كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، وأنهت كافة التجارب على تنظيم عميلة توزيع مياه الري في البركة الرئيسية، وبالتالي أعيدت التغذية بمياه الري على كافة الاقسام في مشروع ري صيدا - جزين بتاريخ 3/8/2024.
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ومن المفترض أن تصل مياه الري تباعاً إلى كافة المشتركين ضمن الساعة الـ48 ساعة المقبلة تحت إشراف العاملين في دائرة ري لبعا.
ولفتت المصلحة الى أن اشغال الصيانة على المشروع تستغرق وقتاً، نظراً لقدم المنشآت وعدم توفر قطع الغيار، مما يوجب تصنيع كافة القطع والمعدات. 

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