"قنبلة" عند مدخل بلدة لبنانية.. وهذا ما حصل!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم السبت، بأنه تمّ العثور على قنبلة قديمة العهد عند مدخل منطقة راشيا.

وبعد تبليغ القوى الأمنية، حضرت عناصر من قسم الهندسة في الجيش إلى المكان، وعملت على تفجير القنبلة في المكان نفسه.