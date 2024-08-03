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لبنان

خلف: أيها الطوباوي اسطفان اجعلها معجزة واحم لبنان

Lebanon 24
03-08-2024 | 12:06
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أعرب النائب ملحم خلف عن سعادته بمناسبة تطويب البطريرك أسطفان الدويهي، أمس الجمعة، في بكركي، معتبراً أن هذا الحدث كان "مناسبة فرح جمعت بين اللبنانيين للاعتزاز برائد من رواد الحداثة والتعليم".
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وفي تصريحٍ له، أكد خلف أن "المناسبة أكدت على التماسك بالعيش معاً وبسيادة القانون"، وقال: "البارحة كانت مناسبة غبطة، برفع بطل من أبطال الإيمان الى مرتبة الطوباوية كي يحتذى به. في الصعوبات، كرّس البطريرك الدويهي نفسه لخدمة الانسان وجعل منه ذروة اهتمامه، انطلاقاً من الاكثر ضعفاً . البارحة كانت مناسبة فرح جمعت بين اللبنانيين، للاعتزاز برائد من رواد الحداثة والتعليم وتعليم الاطفال الفتيات منهم على وجه الخصوص. البارحة كانت مناسبة للتأكيد على التمسك بالعيش معاً وبسيادة القانون".
أضاف: "ما كان ينقص في هذه الفرحة هو غياب رئيس الجمهورية اللبنانية، رئيس الدولة ورمز وحدة البلاد والمؤتمن على الدستور والمحافظ على الاستقلال ووحدة الاراضي وسلامتها".

وتابع: "أمام التعنت في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، تتضاعف المسؤولية الشخصية لكل نائب يرتضي عدم الحضور فوراً الى المجلس لانتخاب الرئيس أياً يكن عدد الدورات الى حين اعلان اسمه. ولو تحقق الامر، ففي ذلك ايضاً بهجة وغبطة وفرح لجميع اللبنانيين... أيها الطوباوي اسطفان، اجعلها معجزة واحم لبنان".
 
 
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