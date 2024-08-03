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لبنان

معلومات ينشرها "حزب الله" لأول مرة عن عملياته.. أرقامٌ مثيرة!

Lebanon 24
03-08-2024 | 12:42
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كشف "حزب الله" في "إنفوغراف" نشره اليوم السبت، عن تفاصيل عملياته التي نفذها ضد إسرائيل من 8 تشرين الأول 2023، أي بعد يوم من عملية طوفان الأقصى.
 
 
وجاء في الـ"إنفوغراف" الذي نشره الإعلام الحربي في "الحزب"، أن المقاومة نفذت (1328) استهدافاً لمواقع حدودية، و(422) لمستوطنات، و(198) لنقاط عسكرية، بالإضافة إلى استهداف (59) مسيرات وطائرات للعدو، و(391) ثكنة عسكرية و(102) قواعد عسكرية.
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كما نفذت المقاومة خلال تلك الاستهدافات (485) رماية بالمدفعية، و(914) رماية بصواريخ أرض – ارض، و(88) بسلاح دفاع جوي، و(148) بسلاح جو، و(742) بصواريخ موجهة، و(178) رماية بأسلحة مباشرة، و(25) بسلاح الهندسة.
 
وبحسب الـ"إنفوغراف"، فإن معدل العمليات خلال اليوم الواحد (9) عمليات، كاشفًا عن أن خسائر الاحتلال البشرية بلغت أكثر من (2000) شخص بين قتيل وجريح. أما العسكرية، فقد بلغت خسائر العدو (125) آلية عسكرية، و(182) مركزاً قيادياً، و(663) دشمة وتحصينات، و(450) تجهيزات فنية، و(1050) وحدة استيطانية، (4) مصانع عسكرية، و(61) مربضاً للمدفعية، و(12) منصات قبة حديدة، و(2) منطاد تجسس، و(8) طائرات مسيرة و(825) تموضع أفراد.
 
أما على صعيد جبهة العدو الداخلية، فقد بلغ شعاع المنطقة المستهدفة (5) كلم، في حين أن عدد المستوطنات المخلاة بلغت (43)، أما عدد المستوطنين النازحين فقد بلغ (230) ألف، أما عمق الاستهداف فقد بلغ (35) كلم.
 

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