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لبنان

"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!

Lebanon 24
03-08-2024 | 13:04
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، عبر خلاله عن قلق مصر من التصعيد الخطير في المنطقة، مؤكداً على جهود مصر لمنع التصعيد ولدرء شبح الحرب الشاملة، ودعم مصر للبنان وشعبه.
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بدوره، شكر وزير الخارجية لنظيره المصري وقوف مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، الى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن "دور مصر محوري لتغليب الحلول الدبلوماسية، بدلاً عن المغامرات العسكرية التي سوف تؤدي حتماً إلى حرب شاملة".
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