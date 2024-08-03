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لبنان

عمره 17 عامًا.. شهيد جديد لـ "الحزب" وهذه هويته

Lebanon 24
03-08-2024 | 14:41
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أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم السبت، عن استشهاد حسن عماد كريم "ياسر"، مواليد عام ٢٠٠٧ من بلدة دير سريان في جنوب لبنان.
 
 
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