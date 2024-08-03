هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟

علم "لبنان24" أنّ الخطوط الجوية القطرية لم تُلغِ أي رحلة من لبنان وإليه، وذلك بعكس ما أشيع اليوم.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الخطوط الجوية القطرية تعمل وفق الجدول الزمني المُحدث الذي تمت مشاركته سابقاً مع المسافرين عبرها.