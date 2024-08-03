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لبنان

هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟

Lebanon 24
03-08-2024 | 16:15
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علم "لبنان24" أنّ الخطوط الجوية القطرية لم تُلغِ أي رحلة من لبنان وإليه، وذلك بعكس ما أشيع اليوم.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الخطوط الجوية القطرية تعمل وفق الجدول الزمني المُحدث الذي تمت مشاركته سابقاً مع المسافرين عبرها.
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