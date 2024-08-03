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لبنان

طلب من الأردن لمواطنيه: لمغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن

Lebanon 24
03-08-2024 | 16:11
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طلبت وزارة الخارجية الأردنية، من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية "بأقرب وقت ممكن".
 
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "نهيب بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن"، مشيرة الى أن "هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين".
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