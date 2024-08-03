عن هجومه على كفركلا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، أنّ طائرة مقاتلة من سلاح الجو، هاجمت أهدافاً لـ"حزب الله" في منطقة كفركلا - جنوب لبنان، بما في ذلك بنى تحتية ومبانٍ عسكرية.

وذكر جيش العدو أنه استهدف بضربة جوية، عنصراً لـ"حزب الله" في بلدة ديرسريان، كما هاجم أيضاً بنى تحتية في منطقة العديسة بسلاح المدفعية، وفق مزاعمه.

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وكان العدو الإسرائيلي شنّ، مساء اليوم السبت، سلسلة هجمات متتالية استهدفت بلدة كفركلا.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الغارة الأولى استهدفت حي عين الأشواق، فيما الغارة الثانية طالت وسط البلدة (النورية)، بينما الغارة الثالثة طالت حي الحريقة، بينما الرابعة استهدفت حياً آخر ضمن المنطقة.



