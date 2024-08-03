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لبنان

بسبب الأوضاع.. أوكرانيا تجلي 30 شخصًا من رعاياها في لبنان

Lebanon 24
03-08-2024 | 16:44
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أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي يوم السبت، أن السلطات الأوكرانية أجلت 30 من مواطنيها من لبنان بسبب تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وقال في رسالة مصورة، وفق ما نشرته "روسيا اليوم": "لقد قمنا بتنظيم إجلاء لـ 30 شخصا من مواطنينا هم نساء وأطفال، وهم الآن آمنون".
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وسبق أن أوصت وزارات خارجية عدة دول رعاياها بمغادرة لبنان، بشكل عاجل أو الامتناع عن السفر إليه، بسبب الأوضاع الأمنية الجارية فيه وفي المنطقة. (روسيا اليوم)

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