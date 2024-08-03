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لبنان

في ذكرى 4 آب.. رسالة من "المجلس العام الماروني"

Lebanon 24
03-08-2024 | 16:33
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في ذكرى مأساة كارثة انفجار مرفأ بيروت، توجه المجلس العام الماروني، برئاسة المهندس ميشال متى، بأعمق مشاعر التضامن والمواساة إلى أهالي الشهداء والجرحى وكافة المتضررين من هذه الكارثة الوطنية.
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وفي بيانٍ له، اليوم السبت، قالت المجلس: "لقد مضت السنوات وما زالت جراحنا مفتوحة، وذاكرتنا لا تزال تحمل أثقال ذلك اليوم الذي هزّ أركان عاصمتنا وأثر في نفوس كل اللبنانيين. إن هذه الذكرى هي تذكير مؤلم بحجم المأساة والدمار الذي لحق بوطننا، وتأكيد على ضرورة البحث المستمر عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لتحقيق العدالة لشهدائنا والجرحى ولأهل بيروت كافة".
وأضاف: "إن المجلس العام الماروني، وفي هذه الذكرى الأليمة، يؤكد التزامه بالوقوف إلى جانب أهلنا في بيروت وكل لبنان، والعمل بلا كلل من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".
وختم: "الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، وللبنان السلام والأمان".
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