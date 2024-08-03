ايران تكشف: "حزب الله" قد يهاجم أهدافاً "أوسع وأعمق" داخل إسرائيل

يكتنف الغموض توقيت رد حزب الله وايران على الاغتيالين اللذين استهدف احد القيادي فؤاد شكر، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية ، ترافق ذلك مع حالة من الإرباك على مستوى المنطقة.

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وأعلن المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتّحدة إنّ "حزب الله" قد يهاجم أهدافاً "أوسع وأعمق" تشمل المدنيّين إلى جانب الأهداف العسكريّة داخل إسرائيل ردّاً على اغتيال فؤاد شُكر.

كما نقلت تقارير صحافية أميركية عن مسؤولين أميركيّين قولهم إنّ ردّ إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة قد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" في لبنان. وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيّين أنّه يُتوقّع أن يكون ردّ إيران مماثلاً في أسلوبه لهجوم 13 نيسان وربما يكون أوسع نطاقاً. وأضاف: "إدارة بايدن مقتنعة بأنّ إيران ستهاجم إسرائيل ردّاً على اغتيال هنيّة وتستعدّ لمواجهتها". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قوله: إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر القوات الأميركية بالتحرك دفاعا عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم. وأضاف المسؤول بالبنتاغون، أن سفن حربية أميركية موجودة في البحر المتوسط ستقترب من سواحل إسرائيل.

وأجرى وزير الدفاع الأميركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، صباح السبت. وتناول الوزيران الحديث حول "التهديدات المزعزعة للاستقرار التي تشكلها إيران وشركاؤها ووكلاؤها"، بحسب بيان قدمته نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون. وتعهد أوستن خلال الاتصال بأن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أمن إسرائيل، وذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، أصبح وشيكًا".

وأكد وزير الدفاع الأميركي أن "المزيد من التصعيد ليس أمراً لا مفر منه وأن جميع الدول في المنطقة ستستفيد من خفض التصعيد في التوترات، من خلال استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاقية إطلاق سراح الأسرى".

وكتبت" الانباء الكويتية". سجلت حركة اتصالات من سكان الضاحية الجنوبية، لجهة تأمين مساكن بديلة في هذه الفترة، سواء اندلعت الحرب أم لا. وكثر الحديث عن مغادرة عائلات إلى مناطق في الجبل، والى فنادق شاغرة غرفها بالكامل، كما سبق ان أكد نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، بنعيه في بيان أصدره قبل أيام الموسم السياحي الفندقي.

زهاء 50% من العائلات المقيمة في الضاحية أخلت مساكنها. وكما حصل في الجنوب، اتخذ «الثنائي» تدابير بتأمين مساكن من وحدات سكنية ومنازل تابعة لأبناء بيئته في بيروت ومحيطها ويقيمون في الخارج، تحت شعار عدم إقفال منازل شاغرة أمام عائلات تبحث عن مأوى، مع ضبط العملية لجهة الاتصال بأصحاب المنازل وتعويضهم ماديا، وتحمل مسؤولية إعادة المنازل إلى أصحابها كما كانت عليه حالها قبل هذه الأزمة.

وكشفت المعلومات عن خطط جاهزة للإخلاء في شكل منظم، تفاديا لفوضى لا تحمد عقباها في «وقت الشدة»