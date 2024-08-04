نداءٌ من فرنسا إلى مواطنيها في لبنان.. ماذا فيه؟

دعت وزارة الخارجيّة الفرنسية، اليوم الأحد، مواطنيها المُقيمين في لبنان أو المارين به، إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بـ"أسرع وقتٍ مُمكن" بسبب الأوضاع الأمنية المُتقلبة للغاية.

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وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكترونيّ أن الرحلات الجويّة التجارية المباشرة لا تزال مُتاحة، داعية الرعايا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة الآن لمغادرة لبنان على وجه السرعة.

كذلك، طلبت الوزارة من المُواطنين الفرنسيين عدم السّفر إلى لبنان، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الاوسط، وأضافت: "يُطلب من المواطنين الفرنسيين توخي الحذر الشديد والتسجيل ضمن موقع ARIANE والرجوع بانتظام إلى الموقع الإلكتروني للقنصلية العامة لفرنسا في بيروت".

(رصد لبنان24)