نائب معارض خائف: التسوية لمصلحة "حزب الله"

تخوّف نائب بيروتي معارض من التسوية الدولية الحتمية عند وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات وخاصةً على جبهة الجنوب وحتمية تطبيق القرار القرار 1701 بمعظم مندرجاته، والإلتزام الكبير من "حزب الله" به.

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وخلال كلام له، قال النائب: "الخشية بأن تأتي ثمار هذا التنفيذ من قبل حزب الله في مصلحته في ملف رئاسة الجمهورية، فعند حصول التسوية هناك عدد من الكتل ستلاقيها فوراً وهي بدأت تتظهر من خلال مواقفها اليوم مما يحصل، فالإشتراكي ليس بعيداً عن إنتخاب فرنجية في المستقبل القريب، كذلك الإعتدال الوطني وصولاً الى البازار الأكبر عندما يقتنع جبران باسيل بالسير بفرنجية رئيساً".

أضاف: "الخلاصة الداخلية للتسوية تتلخص بالآتي: سيادة من خلال القرار1701 في مقابل فرنجية رئيساً للجمهورية، وكل ذلك رهن عدم إنزلاق المنطقة الى حرب شاملة".