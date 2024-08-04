فصل عون لن يمرّ!

لفت مصدرٌ إستشاري الى أنه تلقى إتصالات عدة من معارضين لا يزالون في "التيار الوطني الحر" من بينهم نواب وحتى كوادر من الصف الاول من مختلف المناطق لسؤاله عن قانونية فصل النائب آلان عون، وإمكانية مقاضاة "مجلس الحكماء" الذي أصدر القرار بذلك.

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المصدر لفت الى أن فصل عون لن يمر مرور الكرام في "التيار" بل ستكون له تداعيات على المستويات النيابية والقيادية والشعبية وحتى القضائية، وسوف تعلن في الأيام المقبلة عدة خطوات لن تكون شكلية أو ردات فعل عفوية، بل ستهدف الى لم شمل القدامى في "التيار" الذين يؤمنون بالثوابت ذاتها، على الصعيد المسيحي الوطني والسياسي، ومن المؤكد أنّ هذه الخطوات والتحركات ستقلق رئيس التيار جبران باسيل.