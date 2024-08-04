"مرشحون" يتواصلون مع الإعلام "لعل وعسى"

في ظل الستاتيكو الداخلي في لبنان وانعدام أي إمكانية للوصول الى حل قريب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو ان الطامحين الرئاسيين قد تراجعت أعدادهم بشكل كبير بالرغم من ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال مادة اساسية في الحياة السياسية اللبنانية.

Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "عدة مرشحين رئاسيين بدأوا تعزيز حضورهم الإعلامي، ويعملون على عقد لقاءات مع اعلاميين وزيادة حجم التواصل معهم بهدف خوض معركة سياسية في اللحظة المناسبة".

وترى المصادر أنّ "التواصل يتم مع اعلاميين يعارضون المرشح الذي يلتقي بهم، اضافة الى المؤيدين له، وذلك لمنع حصول أي حملة إعلامية معارضة او مضادة خلال المرحلة التي تصبح فيها الانتخابات الرئاسية وشيكة".