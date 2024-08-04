Advertisement

لبنان

"مرشحون" يتواصلون مع الإعلام "لعل وعسى"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-08-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1230095-638583571889624989.jpg
Doc-P-1230095-638583571889624989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل الستاتيكو الداخلي في لبنان وانعدام أي إمكانية للوصول الى حل قريب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو ان الطامحين الرئاسيين قد تراجعت أعدادهم بشكل كبير بالرغم من ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال مادة اساسية في الحياة السياسية اللبنانية.
Advertisement
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "عدة مرشحين رئاسيين بدأوا تعزيز حضورهم الإعلامي، ويعملون على عقد لقاءات مع اعلاميين وزيادة حجم التواصل معهم بهدف خوض معركة سياسية في اللحظة المناسبة".
 
وترى المصادر أنّ "التواصل يتم مع اعلاميين يعارضون المرشح الذي يلتقي بهم، اضافة الى المؤيدين له، وذلك لمنع حصول أي حملة إعلامية معارضة او مضادة خلال المرحلة التي تصبح فيها الانتخابات الرئاسية وشيكة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:22 | 2024-08-04
07:18 | 2024-08-04
07:12 | 2024-08-04
06:59 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24