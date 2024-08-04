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لبنان

هل من جائحة "جرب" في لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-08-2024 | 02:15
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انتشرت مؤخرا أنباءٌ  تفيدُ بأن هناك موجة من "الجرب" في بيروت، في وقتٍ تمّ الحديث خلاله عن حالات عديدة في أوساط النازحين السوريين. 
 
مصدر صحي معنيّ قال لـ"لبنان24" إنّ هذه الأنباء مُضخمة، مشيراً إلى أنَّ مرض "الجرب" موجودٌ وهذا أمر طبيعي وسط قلة النظافة والمياه الملوثة.
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وأوضح المصدر أنّ حالات الجرب التي تُسجل مضبوطة تماماً في حين أنّ هناك مُتابعة حثيثة من قبل وزارة الصحة لضبط الحالات وتطويقها خصوصاً إن جاءت ضمن عائلات كبيرة تقطن مع بعضها البعض.
 
وفي الختام، شدّد المصدر على ضرورة عدم تهويل الأمور، مؤكداً أنه "لا جائحة جرب في لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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