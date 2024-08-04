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لبنان

ماذا فعل "حزب الله" صباحاً؟ إليكم آخر مستجدات وضع الجنوب!

Lebanon 24
04-08-2024 | 02:14
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تسيطر أجواء من الهدوء الحذر على جبهة جنوب لبنان وذلك بعدما شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات، أمس، استهدفت بلدات عديدة لاسيما كفركلا ودير سريان.
وخلال ساعات الليل، نفذ الطيران الحربي عدواناً جوياً استهدف أطراف بلدة المحمودية لجهة منطقة الوردية، مقابل الأطراف الغربية لبلدة بلاط، وأتبعها بغارة ثانية بعد أقل من 10 دقائق على محيط منطقة المحمودية، شرق سهل الميدنة كفررمان.
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وطيلة الليل الفائت، أطلق العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة فوق القرى الحدوديّة المُتاخمة للخط الأزرق، كما ألقى القنابل الحارقة على الأحراج المُتاخمة للحدود.
كذلك، عمد جيش العدو إلى إطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.
عمليات لـ"حزب الله"
بدوره، أعلن "حزب الله"، الأحد، عن تنفيذ عمليتين جديدتين، الأولى استهدفت مستعمرة بيت هلل للمرة الأولى وذلك بواسطة صواريخ "الكاتيوشا"، فيما الثانية طالت التجهيزات التجسسية في موقع راميا الإسرائيلي عند الساعة الـ8.00 صباح اليوم.
وذكر الحزب أن قصف بيت هلل جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قريتي كفركلا وديرسريان، وأسفرت عن سقوط شهيد وعددٍ من الجرحى.
 
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