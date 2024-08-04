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لبنان
في عكّار.. إليكم ما فعلته دورية من "أمن الدولة"
Lebanon 24
04-08-2024
|
04:26
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أخلت دوريّات من أمن الدولة في عكّار بلدة بزبينا - عكار من النازحين السوريّين المخالفين، بعدما توجّهت إليهم بإنذارات بالإخلاء منذ مدّة، تنفيذاً لقرارات الحكومة.
إشارة إلى أن عمليّة الإخلاء حصلت دون أيّ إشكال يُذكر.
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