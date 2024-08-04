الحريري في ذكرى 4 آب: وحدها العدالة يمكن أن تنصف الشهداء

استذكر الرئيس سعد الحريري في منشور له عبر منصة "إكس"، ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، وقال: "أربع سنوات على جريمة المرفأ، وما زال البحث جاريا عن الحقيقة. وحدها العدالة يمكن أن تنصف الشهداء الأموات والأحياء، وتعيد بعض الوهج لبيروت".

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