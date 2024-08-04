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لبنان

بقرادونيان في ذكرى 4 آب: تبقى الحرقة نفسها في قلوبنا

Lebanon 24
04-08-2024 | 05:12
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كتب الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "إكس": "تمرّ السنوات وتبقى الحرقة نفسها في قلوبنا منتظرين الحقيقة الكاملة والعدالة المنصفة لشهداءٍ أبرياء، ذنبهم الوحيد أنّهم كانوا في قلب العاصمة".
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