بقرادونيان في ذكرى 4 آب: تبقى الحرقة نفسها في قلوبنا

كتب الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "إكس": "تمرّ السنوات وتبقى الحرقة نفسها في قلوبنا منتظرين الحقيقة الكاملة والعدالة المنصفة لشهداءٍ أبرياء، ذنبهم الوحيد أنّهم كانوا في قلب العاصمة".

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