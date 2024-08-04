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لبنان

مأساة على أوتوستراد جبيل... إليكم ما حدث صباح اليوم هناك

Lebanon 24
04-08-2024 | 05:15
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 أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث صدم على أوتوستراد جبيل باتّجاه شكا صباح اليوم.
 
 
وأشارت إلى مقتل أحد الأشخاص في الحادث.
 
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