وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت

وضع ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلًا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، تكريمًا لأرواحهم، في ذكرى الرابع من اب، وأدّت ثلّة من العسكريين التشريفات، وعزف عناصر من موسيقى الجيش نشيد الشهداء ومعزوفة الموتى.

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