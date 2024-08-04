Advertisement

لبنان

وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2024 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1230156-638583707811033487.jpg
Doc-P-1230156-638583707811033487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضع ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلًا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، تكريمًا لأرواحهم، في ذكرى الرابع من اب، وأدّت ثلّة من العسكريين التشريفات، وعزف عناصر من موسيقى الجيش نشيد الشهداء ومعزوفة الموتى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح المدفعية قصف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في رب ثلاثين جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
04/08/2024 14:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في طيرحرفا وكفركلا جنوبي لبنان
lebanon 24
04/08/2024 14:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يقرّر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في الشمال إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان
lebanon 24
04/08/2024 14:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان باتجاه مرتفعات الجولان
lebanon 24
04/08/2024 14:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2024-08-04
07:41 | 2024-08-04
07:33 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:22 | 2024-08-04
07:18 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24