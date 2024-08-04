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لبنان

موقع إسرائيلي ظهر فجأة في بيروت اليوم.. ماذا فعلت تل أبيب خوفاً من تهديدات "الحزب"؟

Lebanon 24
04-08-2024 | 05:58
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتشويش على نظام تحديد الموقع العالمي GPS في منطقة تل أبيب بهدف تحييد التهديدات، كما فعل سابقا عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة ردّاً على قصف قنصليتها في دمشق في نيسان الماضي.
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وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية: "في هذا الصباح، وعلى خلفية تهديدات طهران و"حزب الله" ردّاً على الاغتيالات، أُفيد عن حدوث أعطال في تطبيق "وايز" الذي أظهر موقعاً في وسط إسرائيل على أنه منطقة في بيروت".

وأبلغ سكان المنطقة الوسطى في إسرائيل عن تعطل نظام تحديد المواقع، تماما كما حدث سابقا. (سكاي نيوز)
 
 
 

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