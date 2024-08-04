باسيل في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "واجبكم الحقيقة اولاً والعدالة ثانياً"

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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر موقع "اكس":"واضح ان هناك تقاطعا خارجيا-داخليا على عدم كشف الحقيقة بجريمة المرفأ ب ٤ آب. في اصرار على عدم تقديم معلومات من اي جهاز مخابرات خارجي واي صورة من اي قمر صناعي، وفي بالمقابل اصرار على وقف المسار القضائي بلبنان. لمّا بيكون في هيك تقاطع كبير على المصالح، بتكون القصّة ابعد بكتير من اهمال وتقصير وظيفي. هل ممكن يبقى امل بمعرفة الحقيقة لأهل الضحايا والجرحى والمتضرّرين وكل اللبنانيين المألومين؟ نتوجّه لقضاة لبنان، وخاصةً المعنيين بينهم، والمعني الأوّل، بأن يعملوا شغلهم ويطلع القرار الظني، والّا يستحوا ويروحوا على بيتهم!واجبكم الحقيقة اولاً والعدالة ثانياً، وحقنا نحصل عليهم منكم".