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لبنان

ما حقيقة ضبط سيارة لأحد السوريين مُحمّلة بالمتفجرات؟

Lebanon 24
04-08-2024 | 06:49
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بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن ضبط سيارة لأحد السوريين مُحمّلة بالمتفجرات في الشويفات، قرب جسر كفرشيما، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ "لا صحة لهذه الأخبار".
 
 
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سيارة

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