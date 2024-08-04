ما حقيقة ضبط سيارة لأحد السوريين مُحمّلة بالمتفجرات؟

بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن ضبط سيارة لأحد السوريين مُحمّلة بالمتفجرات في الشويفات، قرب جسر كفرشيما، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ "لا صحة لهذه الأخبار".

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