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لبنان

وزيرا الصناعة والزراعة يؤكّدان ضرورة دعم الصناعات التكميلية: لوضع آلية واضحة

Lebanon 24
04-08-2024 | 06:59
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أكد وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن أن الاولوية اليوم للصناعات التكاملية ودعم القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية والعمل لحلول طويلة الأمد تعمل على تحسين واقع الصناعيين والمزارعين بصيغة تشاركية وتعاونية متكاملة بين القطاعين والمقصود بها زرع البذور والتصنيع النهائي انتهاء بالمستهلك .
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واستضاف اليوم بوشكيان لقاء جامعا في دارته في كساره لأصحاب مصانع المعكرونة في لبنان ومزارعي القمح ومستوردي البذار بحضور حسن. 

ويهدف اللقاء الى "إقرار حماية رسمية لصناعة المعكرونة مع العمل لاقرار آلية لحماية ودعم مزارعي القمح وتصريف انتاجهم من أصحاب المصانع.

وألقى بوشكيان كلمة قال فيها: "نحن مع الدعم المتكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لاستمرارية هذا القطاع للأجيال المقبلة. نحن ووزير الزراعة مشكور نعتبر أننا فريق عمل واحد ونثمن دعمه الكامل لهذه المشاريع التكاملية بين الزراعة والصناعة".
وقال: "نحن على تواصل دائم، واشكر جميع المعنيين. حان الوقت أن تكون هناك وحدة حال وفريق عمل متكامل بين الزراعة والصناعة الغذائية لهكذا مشاريع صناعية. أهمية قطاع القمح اليوم وهو ضروري واساسي على جميع أنواعه من القاسي الى الطري، ليس فقط في البقاع بل في عكار وجبل لبنان والجنوب".

ونوه "بجودة القمح البقاعي وهو اساسي لبعض قطاعات القمح".

وعن إقرار قانون حماية صناعة الباستا والمعكرونة والشعيرية في لبنان قال: "نحن نؤكد هذا الموضوع بعد وضع آلية واضحة وصريحة ووضع خارطة طريق كالتي وضعها وزير الزراعة تتضمن المواصفات والكميات وكل خطة العمل ضمن بروتوكول محدد".

بدوره، شكر الحاج حسن لبوشكيان "هذا اللقاء الوطني الجامع في زحلة بوابة البقاع"، وقال: "لا شك اليوم القطاع يمر ببعض الأزمات المركبة ولكنها تحتاج إلى وضع آلية واضحة للجميع إن كان من مزارعين وصناعيين. الوزارتان تتماهيان بالكامل مع وزارة الاقتصاد بتوجيه من الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري، وكل المرجعيات تتحدث اليوم عن الأمن الغذائي وتثبيته من خلال البوابة الأوسع والذهاب إلى الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاجية بعيدا عن الريعية". (الوكالة الوطنية)

لبنان

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