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لبنان

رياح ناشطة وضباب كثيف.. إليكم حال الطقس لليوم والأيام المقبلة

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الاحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 22 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 50   و75 %.

- حال البحر: مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و 0.8 متر ) 

- حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق. 

- ساعة شروق الشمس: 05,50
 
    ساعة غروب الشمس:19,37.
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