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لبنان

وزير أوروبيّ لمواطنيه: لا تذهبوا إلى لبنان

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:22
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وجّه وزير الخارجية الإيطالية رسالة عاجلة إلى السياح الإيطاليين.
 
 
ودعا الوزير الإيطالي مواطنيه "إلى عدم الذهاب إلى لبنان"، بسبب الوضع الأمنيّ.
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