السفارة الفرنسية تستذكر انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قالته

استذكرت السفارة الفرنسية في بيروت ذكرى انفجار الرابع من آب، إذ طلبت الاستماع إلى أصوات اللبنانيين الذين يطالبون بالحقيقة.

وكتبت السفارة على منصة "أكس": "بعد مضي أربعة أعوام على انفجار الرابع من آب ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت، تبقى فرنسا على تضامنها مع لبنان واللبنانيين، الذين يطالبون بالعدالة وبمكافحة الإفلات من العقاب، ويجب الإصغاء إلى صوتهم".