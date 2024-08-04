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لبنان

شؤون المراكز الصحية في راشيا بين أبو فاعور ووفد من وزارة الصحة

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:33
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بحث عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل بو فاعور شؤون مستشفى راشيا الحكومي والمراكز الصحية في المنطقة مع مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رندة حمادة.
وجال الوفد في أقسام المستشفى وتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية فيه مطلعا على حاجاته وطريقة عمله.
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النائب بو فاعور وجه شكره لوزارة الصحة، معتبرا ان "هذه الجولة تهدف الى البحث في المزيد من التطوير في مستشفى راشيا الحكومي تحديداً على مستوى الرعاية الصحية الأولية، واليوم كانت جولة في المنطقة على المستشفى وعلى بعض المراكز الصحية للبحث في إمكانية تزويد المستشفى والمراكز الصحية ببعض الامكانات الإضافية لأننا كما نعلم ان مستشفى راشيا يخدم عدة مناطق منها راشيا وحاصبيا مرجعيون والبقاع الغربي والأوسط وبالتالي العبء كبير عليها، وحتى اللحظة المستشفى قامت بقفزات كبيرة في سياق تطوير خدماتها، ونأمل اليوم من خلال هذه الزيارة ان نستطيع تأمين خدمات اضافية للمستشفى".

وكانت كلمة لحمادة كلمة قالت فيها: "نحن اليوم في قضاء راشيا بزيارة ميدانية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث نقوم بشكل دوري بزيارة هذه المراكز حتى نطلع على احتياجاتها وتقديماتها ونتابع معها ميدانيا حتى نكون اكثر قربا من الناس ومن مقدمي الخدمات لان مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان تحمل العبء الأكبر في الصحة، ودائما هي المدخل الاساس للنظام الصحي العام".

وأضافت: "زيارتنا اليوم انطلقت من مستشفى راشيا الحكومي ورصدنا على أرض الواقع بعض الإحتياجات كي نناقش مع بعض الشركاء مدى أهميتها وضرورة تلبيتها للناس". (الوكالة الوطنية)
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