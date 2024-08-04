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لبنان

عمليّة نوعيّة لقوى الأمن... أوقفت أحد المطلوبين وضبطت بحوزته مبلغاً كبيراً مزوّراً

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:41
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في مناطق عاليه والجبل والشحار الغربي على متن سيارة نوع "بي ام" في لون فضي مجهولة باقي المواصفات.
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على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد باقي مواصفات السيارة المذكورة ومستخدمها ويدعى:

م. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۲، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات
بعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة الـ "بي أم" في محلة قبر شمول، حيث عملت على توقيفه بعملية نوعية وتم ضبط السيارة.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط مبلغ /671،400/ دولار أميركي مزيّف، سكين ست طقات، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل العملة المزيّفة من منطقة بريتال على متن سيارته التي تم ضبطها، لقاء بدل مادي. وأضاف أنه كان بصدد تسليم المبلغ الذي ضبط بحوزته لأحد الزبائن مقابل مبلغ صحيح بالدولار الأميركي.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
 
 
 

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