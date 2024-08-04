صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر

أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"، عن إصابة مصنع بشكل مباشر في مستوطنة كريات شمونة بصاروخ أُطلق من جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنّه لم يتمّ تفعيل صفارات الإنذار.