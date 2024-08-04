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لبنان

صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:45
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أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"، عن إصابة مصنع بشكل مباشر في مستوطنة كريات شمونة بصاروخ أُطلق من جنوب لبنان.
 
 
وأشارت إلى أنّه لم يتمّ تفعيل صفارات الإنذار.
 
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لبنان

عربي-دولي

كريات شمونة

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