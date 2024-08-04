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لبنان

الرفاعي زار ضريح شكر: استشهاد القادة يزيدنا تمسكا بخيار المواجهة

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:40
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زار المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، باسم "تجمع علماء عكار" ضريح القائد العسكري لـ "حزب الله" فؤاد شكر.

وشدد على أن "تضحيات المجاهدين واستشهاد القادة يزيدنا عزيمة وتمسكا بخيار المواجهة والتصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان مهما كانت المصاعب ومهما عظمت المصائب". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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