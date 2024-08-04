طائرة إسرائيليّة تستهدف دراجة ناريّة في الجنوب... ومعلومات تتحدّث عن سقوط إصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائليّة استهدفت دراجة نارية في وسط بلدة بيت ليف.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المُستهدف، بينما علم "لبنان 24" عن سقوط إصابات.