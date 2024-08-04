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لبنان

طائرة إسرائيليّة تستهدف دراجة ناريّة في الجنوب... ومعلومات تتحدّث عن سقوط إصابات

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائليّة استهدفت دراجة نارية في وسط بلدة بيت ليف.
 
 
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المُستهدف، بينما علم "لبنان 24" عن سقوط إصابات.
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