Advertisement

لبنان

ردّ "حزب الله" وإيران... هكذا سيُعطّل الإتّصالات في إسرائيل

Lebanon 24
04-08-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1230215-638583833813796187.jpg
Doc-P-1230215-638583833813796187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ عدداً كبيراً من الإسرائيليين قد يجدون أنّ هواتفهم المحمولة انفصلت عن شبكتها في حال تضررت البنية التحتية للكهرباء والخطوط الهاتفية بفعل الردّ المحتمل لإيران و"حزب الله" واندلاع حرب إقليمية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي قالت أيضا إنّ "إسرائيل زودت وزراءها الأسبوع الماضي بهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية للحفاظ على الاستمرارية التشغيلية أثناء الحرب".
Advertisement

وتستخدم إسرائيل أكثر من 8000 موقع لشبكة اتصالات المحمول، ومن المقرّر أنّ تستمرّ احتياطياتها للعمل من دون كهرباء لمدة ساعتين تقريبا، لذلك في حال فشل شبكة الكهرباء فإنّ البطاريات الاحتياطية المثبتة في تلك المواقع لن تتمكن من العمل بعد ذلك الوقت، وقد تتوقف كل الخدمات الخلوية في المنطقة بعد أن تستهدف الصواريخ والمسيّرات المواقع التي تستخدمها شبكة الطاقة الإسرائيلية مثل محطات الطاقة الرئيسية والفرعية، فينقطع التيار الكهربائي لساعات أو حتى لأيام.

وكانت شركات الهاتف المحمول الإسرائيلية الثلاث تتسابق مع الزمن لتعزيز مواقعها الشمالية، حيث حددت وزارة الاتصالات نهاية تموز الماضي موعدا نهائيا لإكمال العمل، لتتمكن هذه المواقع من استمرار التشغيل من دون كهرباء لمدة 12 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن اتصالات المحمول تنظر إلى مرونة شبكة الكهرباء في الأزمات على أنها أحد التحديات الحرجة التي تواجه إسرائيل في سيناريو قتالي عال مع إيران و"حزب الله"، خصوصا في حال تم ضرب منصات الغاز الطبيعي في البحر، والتي تؤمن حوالي 70% من الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء، وهي منصات الغاز "تمار" و"كاريش" و"ليفياثان" المعرضة لخطر كبير. (العربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-08-04
11:30 | 2024-08-04
11:25 | 2024-08-04
11:22 | 2024-08-04
11:08 | 2024-08-04
10:42 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24