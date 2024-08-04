ليل أمس حادثة مروّعة حصلت في راس النبع... إليكم ما جرى

وقع إشكال في منطقة راس النبع يوم أمس، بسبب تأجير سيارة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، طُعِنَ الشاب محي الدين الكوش بسكين في قلبه وتُوفي على الفور، بينما نُقِلَت جثته إلى مستشفى "أوتيل ديو".