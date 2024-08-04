Advertisement

لبنان

ليل أمس حادثة مروّعة حصلت في راس النبع... إليكم ما جرى

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1230219-638583841325057074.jpg
Doc-P-1230219-638583841325057074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال في منطقة راس النبع يوم أمس، بسبب تأجير سيارة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، طُعِنَ الشاب محي الدين الكوش بسكين في قلبه وتُوفي على الفور، بينما نُقِلَت جثته إلى مستشفى "أوتيل ديو".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو- إشكال وتضارب في طرابلس.. إليكم ما حصل قبل قليل
lebanon 24
04/08/2024 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
...هكذا حُلّت الإشكالية البروتوكولية في قداس بكركي
lebanon 24
04/08/2024 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تدخّل.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في التبانة
lebanon 24
04/08/2024 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال يتسبّب بزحمة سير خانقة... إليكم بالصورة ما جرى
lebanon 24
04/08/2024 18:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24

راس النيع

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2024-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-08-04
11:30 | 2024-08-04
11:25 | 2024-08-04
11:22 | 2024-08-04
11:08 | 2024-08-04
10:42 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24