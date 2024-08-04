مسؤول أميركيّ: لهذا السبب طلبنا من الأميركيين مغادرة لبنان

قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "نُحاول الإستعداد لأيّ سيناريو في الشرق الأوسط من خلال تحذير المواطنين بمغادرة لبنان".

وأوضح أنّ "تحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط هو لأسباب دفاعية بحتة".