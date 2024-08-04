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لبنان

تصفيق للطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي في ساحة القديس بطرس

Lebanon 24
04-08-2024 | 09:14
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صَفَّق البابا فرنسيس للطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، ودعا الحشود في ساحة القديس بطرس ظهر اليوم للتصفيق له، لكونه "عاش المحبّة والتضحية مع شعبه رغم كل الإضطهادات التي تعرّض لها مع كنيسته".

كما دعا البابا فرنسي إلى "تحقيق العدالة في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته الأبرياء والعزّل، وإلى العمل من أجل خروج لبنان من أزماته"، وإلى "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط ووقف هذه الحرب التي تُهدّد دول وشعوب المنطقة في لبنان وسوريا وإسرائيل".
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